مقتل عنصر أمن سوري بقصف إسرائيلي على جنوب دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أن عدوانا إسرائيليا استهدف قوات الأمن العام في أشرفية صحنايا جنوب العاصمة دمشق.

وقالت الوزارة، في بيان أورده تلفزيون سوريا، إن مسيرة إسرائيلية قصفت قبل قليل تجمعا لقوات أمنية على أطراف صحنايا، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي هو الثاني منذ صباح اليوم على مراكز أمنية في محيط صحنايا.

وأوضحت أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل عنصر أمن سوري وإصابة آخرين.

وبدوره، أفاد مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان، بأنه على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة جرمانا خلال اليومين الماضيين، تم التوصل إلى اتفاق مع وجهاء المدينة يقضي بوقف إطلاق النار وتسليم جثامين الضحايا الذين قُتلوا داخل المدينة، وقد باشرت الجهات المختصة بتنفيذ بنود هذا الاتفاق فورا.

وقال الطحان، في منشور على صفحة الوزارة على فيسبوك، إنه في سياق متصل، وحرصا من وزارة الداخلية على ترسيخ الأمن والاستقرار، باشرت قوات إدارة الأمن العام بالانتشار في محيط مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا لتأمين المنطقة ومنع وقوع أي أعمال عدائية.

وأضاف: "إلا أن مجموعات خارجة عن القانون تسللت ليل أمس إلى الأراضي الزراعية في منطقة أشرفية صحنايا، واستهدفت كل تحرك مدني أو أمني، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين ومن عناصر قوات الأمن العام".

ولفت إلى أنه في صباح اليوم، صعّدت تلك المجموعات اعتداءاتها، حيث هاجمت نقاطا وحواجز أمنية على أطراف المدينة؛ مما أدى إلى استشهاد أحد عشر عنصراً من قوات إدارة الأمن العام المكلّفة بحفظ الأمن.

وأوضح أنه في محاولة لاحتواء الموقف وحقن الدماء، تدخل عدة جهات لوقف عمليات إطلاق النار، إلا أن المجموعات نكثت بتعهدها مجدداً، وهاجمت نقطة أمنية جديدة، مما أدى إلى استشهاد خمسة عناصر إضافيين من قوات الأمن العام، ليبلغ إجمالي عدد الشهداء 16 شهيدًا.

وأكد أن رجال إدارة الأمن العام يؤدون واجبهم الوطني في حماية أمن الوطن والمواطن، وأن أي اعتداء عليهم هو اعتداء على استقرار البلاد ومساعي السلم الأهلي.

ولفت إلى أنه ومن موقع مسئوليتنا، نؤكد أننا لن نتوانى في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، عن الطحان قوله: "نهيب بأهلنا المدنيين في أشرفية صحنايا التزام المنازل والإبلاغ عن أي عناصر عصابات متواجدة بالقرب من منازلهم".

وأضاف أن قواتنا قامت بتمشيط عدد من مواقع المجموعات الخارجة عن القانون في أشرفية صحنايا، وقمنا بإلقاء القبض على عدد من الأفراد، ولا تزال العملية مستمرة.