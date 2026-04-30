إزالة فورية لمبان مخالفة على أملاك الدولة في البحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على التصدي الحاسم لكل أشكال البناء المخالف، وفرض هيبة الدولة، واسترداد حقوقها، حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وذكرت عازر، في بيان لها اليوم الخميس، أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تواصل حملاتها المكثفة لرصد وإزالة التعديات في مهدها، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بالتنسيق مع قسم الأملاك والجهات المعنية، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بقرية طيبة، عبارة عن مبانٍ مخالفة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة 800 متر مربع.

وتم تنفيذ الإزالة بالكامل، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت محافظ البحيرة أن الدولة ماضية بكل قوة في استرداد حقوقها، ولن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي أو مخالفات البناء، مشددة على أن القانون سيُطبق بكل حسم ودون أي استثناءات، ومشيرة إلى استمرار المتابعة الميدانية اليومية والتعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها.