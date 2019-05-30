نيجيرفان بارزاني يؤدي اليمين رئيسا لإقليم كردستان العراق في 10 يونيو المقبل

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أعلن برلمان إقليم كردستان العراق يوم العاشر من يونيو المقبل موعداً لأداء نيجيرفان بارزاني اليمين القانونية رئيساً للإقليم.

وقال برلمان كردستان ، في بيان صحفي بثته شبكة "رووداو" الإعلامية المحلية اليوم الخميس ، إن "أداء اليمين القانونية بالنسبة للرئيس المنتخب سيجرى يوم الاثنين 10 يونيو المقبل".

ودعت رئاسة البرلمان جميع النواب للحضور إلى الجلسة الاعتيادية الخاصة بأداء اليمين من قبل، الرئيس المنتخب لإقليم كردستان يوم 10 يونيو الساعة 11 صباحاً.

وكان برلمان كردستان انتخب أول أمس الثلاثاء نيجيرفان بارزاني، رئيساً لإقليم كردستان بعد حصوله على 68 صوتاً من بين 81 نائباً حضروا الجلسة.