الخميس 30 مايو 2019 2:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟
النتـائـج تصويت

نيجيرفان بارزاني يؤدي اليمين رئيسا لإقليم كردستان العراق في 10 يونيو المقبل

اربيل (العراق) - د ب أ
نشر فى : الخميس 30 مايو 2019 - 1:53 م | آخر تحديث : الخميس 30 مايو 2019 - 1:53 م

أعلن برلمان إقليم كردستان العراق يوم العاشر من يونيو المقبل موعداً لأداء نيجيرفان بارزاني اليمين القانونية رئيساً للإقليم.

وقال برلمان كردستان ، في بيان صحفي بثته شبكة "رووداو" الإعلامية المحلية اليوم الخميس ، إن "أداء اليمين القانونية بالنسبة للرئيس المنتخب سيجرى يوم الاثنين 10 يونيو المقبل".

ودعت رئاسة البرلمان جميع النواب للحضور إلى الجلسة الاعتيادية الخاصة بأداء اليمين من قبل، الرئيس المنتخب لإقليم كردستان يوم 10 يونيو الساعة 11 صباحاً.

وكان برلمان كردستان انتخب أول أمس الثلاثاء نيجيرفان بارزاني، رئيساً لإقليم كردستان بعد حصوله على 68 صوتاً من بين 81 نائباً حضروا الجلسة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك