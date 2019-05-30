نتنياهو: لجنة روسية أمريكية إسرائيلية تبحث في القدس الشهر المقبل القضايا الأمنية الإقليمية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن عقد اجتماع ثلاثي إسرائيلي أمريكي روسي في القدس الشهر المقبل؛ لمناقشة القضايا الأمنية الإقليمية.

وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست"، اليوم الخميس، أن نتنياهو أعلن عن هذا الاجتماع المقرر عقده في بيان ألقاه، بعدما صوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمس الأربعاء، عن حل نفسه واجراء انتخابات برلمانية، وقال إن هذه هي القضايا التي يجب على البلاد معالجتها، وليس جولة أخرى من الانتخابات.

وقال نتنياهو: "اقترحت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيل لجنة ثلاثية أمريكية روسية إسرائيلية تجتمع في القدس لمناقشة الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط، ووافق الرئيسان على ذلك، هذا امر غير مسبوق. لقاء من هذا القبيل لم يحدث من قبل في إسرائيل أبدا. "

كان نتنياهو قد اقترح لأول مرة هذه الفكرة في الكرملين في شهر فبراير الماضي في اجتماع مع بوتين، تناول في المقام الأول وجود ايران في سورية.

وقال نتنياهو قبل عقد ذلك الاجتماع " التهديد الأكبر للاستقرار والأمن في المنطقة مصدره إيران ووكلائها "مضيفا" مصممون على مواصلة التصدي بقوة لجهود إيران، التي تدعو لتدميرنا، وضد محاولتها لترسيخ وجودها عسكريا في سورية".

كان البيت الأبيض قد أصدر قبل تصويت الكنيست على حل نفسه، بيانًا قال فيه إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ووزير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيلتقون في القدس في يونيو المقبل "لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي".