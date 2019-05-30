مسؤول حكومي في النيجر يعلن اختطاف 11 شخصا على يد عناصر مشتبه بانتمائها لبوكو حرام

أعلن مسؤول حكومي في النيجر، اليوم الخميس، أن عناصر مشتبه بانتمائها لجماعة بوكو حرام الإسلامية الإرهابية اختطفوا 11 شخصا فى جنوب شرق النيجر.

وقال محمد مودور، حاكم إقليم ديفا لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم إن المسلحين اختطفوا ثماني نساء وثلاثة رجال، في قرية تومور بإقليم ديفا في وقت مبكر اليوم الخميس.

وأضاف مودور قائلا إنه تم العثور على جثة أحد الخاطفين، وهو رجل دين، بعد ساعات قليلة بالقرب من القرية، بينما لا يزال الباقون مفقودين.

وذكر شهود عيان أن متمردين انقسموا إلى مجموعتين بعد شن الهجوم، وفروا باتجاه بحيرة تشاد القريبة، وهى منطقة معروفة بأنها أحد معاقل بوكو حرام.