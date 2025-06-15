نقلت القناة ١٢ الإسرائيلية عن وول ستريت جورنال تلويحا إسرائيليا هو الأول من نوعه بإمكانية اغتيال المرشد الإيراني آية الله خامنئي.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصدر إسرائيلي سياسي قوله إنه "لا يستبعد" إمكانية اغتيال خامنئي. مستدركا بأن "الأمر مرتبط باعتبارات كثيرة".

وكانت إسرائيل قد شنت فجر الجمعة هجوما جويا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، مما أسفر عن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، وعدد من العلماء النوويين.

وردت إيران بإطلاق درونز، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل وجهت "ضربة فعلية" للبرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن "طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ستحلق قريبا في سماء طهران".

وشدد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي على أن إسرائيل "ستضرب كل موقع وكل هدف يتبع للنظام".