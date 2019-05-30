مصدر: هدم المدابغ التى انتهى ملاكها من نقل معداتهم.. ونائب المحافظ: أعمال الهدم والإزالة ستستغرق 10 أيام لبدء خطة التطوير

تنتهى اليوم، المهلة التى منحتها محافظة القاهرة، لهدم مدابغ سور مجرى العيون المقرر نقلها إلى مدينة الروبيكى، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والنهوض بصناعة الجلود وتطوير المهنة والمنطقة، حيث تم تنفيذ عدة قرارات إزالة لبعض المدابغ وتم قطع المرافق عنها للبدء فى أعمال التطوير.

وقال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، إنه جارٍ حصر سكان منطقة مدابغ سور مجرى العيون، تمهيدًا لتعويضهم بوحدات بديلة، لافتًا إلى أنه سيتم تسكينهم فى مدينة بدر وعدد من المشروعات السكنية الأخرى التى تنشئها الدولة.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أنه سيتم تسليم التعويضات لأصحاب المدابغ بدلًا من الانتقال إلى الروبيكى بمدينة بدر وذلك وفقًا لاختيارهم، مؤكدًا أنه تم التواصل مع الغرف التجارية لتقنين أوضاع العمالة الموجودة بالمدابغ التى فضل أصحابها الحصول على تعويضات.

وأشار المصدر، إلى أنه تم هدم المدابغ التى انتهى ملاكها من نقل معداتهم، فى حين لم يتم فض المشكلات بين بعض مستأجرى المدابغ والورثة، قائلا: «لا بد من إنهاء أى خلافات بينهم لكى يتم الهدم».

من جانبه قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أحمد فؤاد، إنه تم قطع المرافق عن 9 مدابغ وهدم مدبغتين أخريين، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم من المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم نقل المدابغ لمدينة الروبيكى الصناعية بمدينة بدر ضمن خطة تطوير منطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة.

ولفت فؤاد، إلى أن هناك حملات إزالة يومية لاستكمال خطة التطوير، وأن أعمال الهدم والإزالة ستستغرق 10 أيام لبدء خطة التطوير، ونقل المدابغ إلى منطقة الروبيكى بمدينة بدر، قائلا: «إن هذه الأعمال تتم بعد الانتهاء من المهلة المقررة لأصحاب المدابغ».

يشار إلى أنه من المقرر أن تنفذ الأجهزة التنفيذية لحى مصر القديمة، حملة مكبرة بقيادة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أحمد فؤاد، رئيس حى مصر القديمة علاء خليل، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة مدابغ سور مجرى العيون، بعد انتهاء المهلة الخاصة بإجراءات نقل المدابغ لمدينة الروبيكى والحصول على التعويضات.