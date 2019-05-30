قررت محكمة جنايات القاهرة، تأييد إخلاء سبيل متهمتين بالانضمام لخلية "ابنة الشاطر"، بتدابير احترازية.

وقررت المحكمة رفض استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء السبيل الصادر أمس الأربعاء.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، للمتهمين مروة مدبولي، وسمية ناصف في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.