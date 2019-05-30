قوات عراقية تحرر مختطفة إيزيدية وتقتل 7 من داعش في الأنبار

أفادت الداخلية العراقية اليوم الخميس بانه تم تحرير مختطفة ايزيدية من قضبة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وقتل سبعة من عناصر التنظيم في عملية أمنية في صحراء محافظة الانبار/118كم غربي بغداد/.

وقالت مصادر في وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) إن قوات في وكالة الاستخبارات تمكنن من تحرير مختطفة إيزيدية (جوان الياس خرمش ) مواليد 2000 من سكنة قضاء سنجار كانت محتجزة في أحد الأوكار التابعة لعناصر داعش في صحراء الأنبار.

وذكرت أن القوات داهمت الوكر وتمكنت من قتل سبعة من داعش وتحرير المختطفة في عملية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة من قبل مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية.