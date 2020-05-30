«البنتاجون» يعلن رفع حالة التأهب تحسبا لاحتمال التدخل في مينيسوتا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» رفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا لاحتمال التدخل في ولاية مينيسوتا الأمريكية، مساء اليوم السبت.

وكان حاكم الولاية أعلن، اليوم، أعلن التعبئة الشاملة لكل أفراد الحرس الوطني، وذلك لأول مرة فى تاريخ الولاية، في ظل التوترات التى تشهدها الولاية بعد مقتل مواطن من أصول إفريقية يدعى جورج فلويد على يد ضابط شرطة.

وتُوفي جورج فلويد، المواطني الأمريكي من أصول إفريقية تحت قدم أحد رجال الشرطة الأمريكيين، بعدما تم اعتقال الرجل بسبب شيك مزور بقيمة 20 دولارًا؛ ما أشعل الغضب خلال الأيام الماضية في الولايات المتحدة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شرطي يجثم بركبته فوق رقبة الضحية لمدة ست دقائق، في الوقت الذي يستغيث الأخير متوسلًا: «لا أستطيع التنفس»، قبل أن يفقد وعيه وتنقله سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث قضى نحبه.