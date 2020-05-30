قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن خلال اجتماعه اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت توجيهات الرئيس استمرار الاستثمار والتنمية في البنية المعلوماتية، نظرًا للدور المتعاظم الذي تلعبه في حياة المواطن المصري، سواء في التعليم أو تلقي الخدمات الحكومية أو ممارسة العمل، لا سيما مع ظروف جائحة فيروس كورونا.

وأضاف «طلعت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»،المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن كل اجهزة الدولة تدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عدم الرد في بعض الأحيان على الخط الساخن «105»، والذي خصصته وزارة الصحة لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا؛ يأتي بسبب الضغوط المتزايدة على الخط.

وأوضح أن وزارة الاتصالات تتعاون مع وزارة الصحة؛ لدعم وتزويد عدد القائمين على هذا الخط الساخن «105»، حيث وصلوا إلى 450 شخص حتى الآن.

وأشار إلى أن وزارة الصحة دشنت تطبيقًا، يمكن تنزيله على الهواتف المحمولة، موضحًا أن المواطن من خلال هذا التطبيق يستطيع توجيه وأسئلة والتفاعل معه وانتقاء الأعراض التي يشعر بها، ومن ثم توجيهه للطريقة الأمثل للتصرف، إذا كان يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في إشارة منه إلى تطبيق «صحة مصر».