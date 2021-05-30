تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 30 مايو 2021، والتي جاء في مقدمتها:

وزيرة التخطيط: 5.4% معدل النمو المستهدف في الخطة الاستثمارية لـ2021- 2022

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة الاستثمارية للعام 2021\ 2022 تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4% نظراً لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021، نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ومواصلة تبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة الـمشروعات القومية، بالإضافة إلي استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وذلك وفقا لبيان وزارة التخطيط اليوم.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052021&id=dadb6afe-c8af-4904-95b0-d39ce1973571

30 % من الاستثمارات العامة لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية في خطة 2021-2022

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة الاستثمارية للعام 2021-2022 تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية في الصعيد والمحافظات الحدودية، والتوسّع في إقامة المدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع التوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة ووفقا لبيان وزارة التخطيط اليوم.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052021&id=6ee98fb6-aa1d-4528-8785-a2e95dd18318

وزير السياحة والآثار 500 ألف سائح زاروا مصر في أبريل 2021

قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مصر استقبلت خلال شهر أبريل الماضي، أكثر من 500 ألف سائح من 20 دولة تمثل نحو 50% من الأعداد التي سبقت أزمة كورونا، 65% منهم زاروا محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، و35% زاروا القاهرة، موضحا أن هناك زيادة مستمرة في عدد السائحين القادمين لمصر.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052021&id=2b24e9e3-b2f4-4eb9-9904-a35eee5d0800

950 ألف فرصة عمل الخطة الاستثمارية 2021-2022

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 21-2022 تستهدف توفير نحو 950 ألف فرصة عمل، بما يسمح بزيادة أعداد الـمُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد، مع الإبقاء على أعداد الـمُتعطّلين عند مستوى 2.2 مليون عامل، بنسبة 7.3٪ من جملة القوة العاملة.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052021&id=c9fcff4d-6b70-47ed-b442-7ed791775afb

التعاون الدولي والأمم المتحدة تطلقان خارطة الإطار الجديد للشراكة 2023-2027

أطلقت وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030؛ وفقا لبيان الوزارة اليوم.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052021&id=090debe9-2a18-4485-a246-35e37ac8c224

تراجع معدلات الإشغال والإيرادات الفندقية خلال الربع الأول من العام الجارى

تراجعت نسب الإشغالات بالفنادق المصرية، خلال الربع الأول من العام الجارى، حيث انخفضت نسب الإشغال بفنادق القاهرة بنحو 22% مقابل 29% العام الماضى، بينما تحسنت نسب الإشغال بفنادق الاسكندرية بنسبة 1%، مقابل تراجع بنسبة 22% فى نفس الفترة من العام الماضى، وذلك وفقا لتقرير صادر عن «كوليرز إنترناشيونال» عن الفنادق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

البورصة ترتفع بداية تعاملات الأسبوع

ارتفعت البورصة المصرية فى بداية الأسبوع اليوم الأحد، وصعد المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 0.6% ووصل إلى مستوى 10302 نقطة.

وكانت البورصة قد حققت خسائر كبيرة في معظم أيام الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت 5.5% في 3 أيام فقط، حيث خسرت في جلسات الخميس والأربعاء والثلاثاء نحو 1.2% و1.5% و 2.1% على التوالي، ووصلت في نهاية الأسبوع إلى مستوى 10242 نقطة.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052021&id=566387bd-e8bf-4e30-831f-eb1e85c1e915

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ18.5 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 10.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، والطرح الثاني بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 266 يوماً.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052021&id=5be829e2-4e92-435c-b786-cada155606c8

19 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة ، وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، وخروج 6 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052021&id=4c98dc25-e6f2-4217-b35c-4ba4788d79f7