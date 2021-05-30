رحلات سفاري لوفد مدوني كرواتيا وصربيا بشرم الشيخ

قام وفد من مدوني كرواتيا وصربيا البالغ عددهم 17 مدونا، من أشهر المدونين السياحيين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، بتنفيذ برنامجهم السياحي بمدينة شرم الشيخ، وذلك لليوم الثالث على التوالي، برحلة سفاري باستخدام الدراجات النارية في عمق صحراء وجبال مدينة شرم الشيخ.

وأعرب الوفد عن سعادتهم بوجودهم في مدينة شرم الشيخ، وأكدوا أن المدينة تتمتع بطبيعة خلابة، تجعل من يزورها مرة يقبل على زيارتها باستمرار، للاستمتاع بمقوماتها السياحية المتعددة، ووجهوا الشكر لكل الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على هذه الزيارة الممتعة، والتي سيقوموا بنقلها إلى كل متابعيهم حول العالم.

كما قام الوفد بزيارة لميدان السلام، والتقطوا الصور التذكارية بجانب أيقونة السلام التي تعد رمزًا للمدينة، وزيارة السوق التجاري القديم، والتقطوا عددا من الصور بجانب مسجد الصحابة، إضافة إلى زيارتهم لميدان سوهو سكوير، ومتحف الأثار الذي يعد أحد الأماكن الترفيهية الشهيرة بالمدينة.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جرى وضع برنامج سياحي يتضمن كل المعالم السياحية الترفيهية والثقافية بالمدينة، والاستمتاع بالمناظر الخلابة والطقس الممتع، لافتًا إلى أن للمدونين دورًا كبيرًا في التنشيط السياحي لهذه المناطق حول العالم، لكثرة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم الأحد، أن وفد المدونين لمس الأمن والأمان الذى تنعم به المدينة حتى في أعماق الصحراء خلال رحلة السفاري الذين قاموا بها، والتي استمرت منذ مساء أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.