سكرتير عام بني سويف يبحث الموقف الاستثماري بالمناطق الصناعية

عقد اللواء جمال مسعود، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعا بوفد هيئة التنمية الصناعية، برئاسة اللواء حازم العناني، رئيس الإدارات المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية والمهندس بسام السعيد مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة، وفي حضور مسئولي الاستثمار من المحافظة لمياء جلال مدير عام الاستثمار بالمحافظة، المهندس رجب يونس، مدير منطقة بياض العرب الصناعية، دعاء هلال، مدير منطقة كوم أبوراضي الصناعية، وسلمى فتحي مديرة المنطقة 1/31، المهندس أحمد الزناتي وهبة مصطفى مسؤولا منطقة 2/31، وشريف حنفى مسؤول المشروعات بمكتب الاستثمار.

ولفت مسعود، إلى تكليفات المحافظ بتوفير التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة الفرعية برئاسة هيئة التنمية الصناعية، بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة بالمحافظة والتي وجه بتشكيلها رئاسة مجلس الوزراء، وذلك للمرور على كافة الأراضي الصناعية والاستثمارية بالمناطق الصناعية بمختلف المحافظات لحصرها والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي عليها.

وخلال اللقاء تم استعراض خطة عمل اللجنة لتنفيذ مهامها خلال زيارتها للمحافظة، والتي تتمثل في المرور الميداني على كافة المناطق الصناعية، واتخاذ ما يلزم لإعادة تخطيط المساحات الشاغرة بها وتنفيذ البنية التحتية لها وطرحها للاستثمار في ضوء الاحتياجات الفعلية للمحافظة مع وضع آلية لتسهيل الإجراءات للمستثمرين، فضلا عن بحث أسباب توقف بعض المشروعات أو المصانع "خاصة التي تم منح الأراضي لها بالمجان" عن التشغيل والعمل على إعادة تأهيلها وتشغيلها.

ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بسحب الأراضي الصناعية من الاستثمارات غير الجادة، بالإضافة إلى وضع نظام إليكتروني لحصر وتسجيل المديونيات المستحقة للدولة بالمحافظات وربطها بالجهات الحكومية بحيث لا يتم تقديم الخدمات الحكومية إلا بعد سداد تلك المديونيات.