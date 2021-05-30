في حفل زفاف سري، عقد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، 56 عام، وعروسه، كاري سيموندس، 33 عام، قرانهما في حفل صغير، في كاتدرائية وستمنستر بعد ظهر يوم أمس السبت.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صور الزفاف السري، لافتة إلى أنه من المقرر أن يقام احتفال أكبر بالزواج، مخطط له في الصيف المقبل.

تُظهر الصورة السيدة سيموندز ترتدي ثوبًا من الدانتيل الأبيض وإكليلًا من الزهور البيضاء في شعرها، وتنظر بحب إلى زوجها بوريس جونسون، في الحديقة المضاءة بنور الشمس.

وفي لفتة فكاهية، أشارت الصحفية إلى أن جونسون مشط شعره خصيصا لهذه المناسبة، وكان يرتدي بدلة داكنة أنيقة، وربطة عنقه منحرفة بعض الشيء.

وهنأ الوزراء ونواب حزب المحافظين وزعيم حزب العمال كير ستارمر، بوريس جونسون، علانية على زواجه.

وقال متحدث باسم منزل رئيس الوزراء، إن بوريس تزوج أمس السبت بعد الظهيرة، في حفل صغير بكاتدرائية وستمنستر، وأن الزوجان سيحتفلان بزواجهما مع العائلة والأصدقاء الصيف المقبل.

ويذكر أن الزوجان تزوجا بعد مواعدة طويلة وإنجاب ابن يحمل اسم بوريس جونسون.

وعُقد الزفاف في الكاتدرائية بحضور مجموعة من الأصدقاء المقربين والعائلة، ليصبح أول رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال منصبه منذ أن تزوج اللورد ليفربول من ماري تشيستر في عام 1822.

وبموجب قواعد كورونا الحالية، هناك حد للضيوف بأقصى قدر 30 ضيفًا في حفلات الزفاف، فيما من المتوقع أن ترتفع معظم القيود في 21 يونيو.

ومع عودة جونسون إلى العمل الأسبوع المقبل، يبدو من غير المرجح أن يقضي الزوجان، اللذان سيظهران لأول مرة كزوج وزوجة في قمة مجموعة السبع في يونيو، شهر عسل في الوقت الحالي.