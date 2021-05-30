المصل واللقاح: نحتاج إلى تطعيم 60% من العدد المستهدف لمنع تحور كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنه من الضروري الإسراع في وتيرة اللقاحات، مشيرا إلى أن الدولة تحاول استيراد أكبر كمية من اللقاحات المعتمدة، والتي أثبتت درجة عالية من الفعالية والأمان.

ولفت "الحداد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" ، إلى خطة الحكومة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين خلال فترة قصيرة، وذلك من خلال اختيار اللقاحات الأكثر أمانا ومنها "استرزانيكا، جونسون آند جونسون، اللقاح الروسي، سينو فارم" خاصة مع التحورات الأخيرة التي شهدها الفيروس كورونا المستجد، مثل السلالة الفيتنامية والسلالة الهندية.

وأوضح أن الإسراع في تطعيم المواطنين يحد من تحور الفيروس داخل مصر مثلما حدث في عدة دول وذلك من خلال تطعيم ٦٠٪ من العدد المستهدف.

ليبدا بعدها تطبيق خطة مناعة القطيع، كما حدث في بريطانيا، مما يتطلب الاعتماد على أكثر من لقاح.