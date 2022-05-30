ألمانيا: الحكومة والمعارضة يتوصلان إلى اتفاق لتخصيص 100 مليار يورو للإنفاق العسكري

توصل الائتلاف الحاكم والمعارضة المحافظة في ألمانيا إلى اتفاق بشأن تخصيص 100 مليار يورو (107 مليارات دولار) لزيادة الإنفاق العسكري للبلاد.

وذكر موقع شبكة "دويتشه فيله" الناطق بالإنجليزية، أن الائتلاف الحاكم كان بحاجة إلى تأييد حزبي المعارضة الرئيسيين، الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، لخطة الحكومة لإنشاء صندوق خاص لتحديث الجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو، إذ يتطلب ذلك إجراء تعديل دستوري يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان "البوندستاج".

وعقب مفاوضات صعبة ومحادثات استمرت 3 ساعات في برلين، وضع الجانبان اللمسات الأخيرة على الخطة.

من جانبها، رحبت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، بالاتفاق، قائلة في تغريدة عبر "تويتر": "أخيرًا، يمكننا تجهيز قواتنا على النحو الذي تستحقه وعلى النحو الذي تشتد حاجتها إليه من أجل ضمان الدفاع على مستوى البلاد والتحالف".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد تعهد إثر بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بزيادة هائلة للإنفاق العسكري لبلاده بواقع 100 مليار يورو بهدف إعادة تسليح الجيش وتحديث معداته.