تراجع غير مسبوق في استهلاك الألمان لحليب الأبقار

تراجع استهلاك الألمان لحليب الأبقار إلى أدنى مستوى له منذ عقود.

فقد أعلن مركز المعلومات الاتحادي للزراعة اليوم الاثنين بمناسبة يوم الحليب الموافق الأول من يونيو المقبل أن استهلاك الألمان لحليب الأبقار تراجع إلى النصف تقريبا مقارنة بخمسين عاما ماضية.

وبحسب البيانات، انخفض استهلاك الفرد من جميع أنواع حليب الأبقار بمقدار 2ر2 كيلوجرام إلى متوسط 8ر47 كيلوجرام في عام 2021، وهو أقل استهلاك للحليب منذ بدء الإحصاء على مستوى ألمانيا الموحدة (عام 1991)، أحد الأسباب المحتملة للاتجاه التنازلي في حليب البقر هو زيادة استهلاك البدائل النباتية، مثل مشروبات الشوفان وفول الصويا واللوز.

وقبل ربع قرن (في عام 1995)، كان استهلاك الفرد من الحليب - الذي يشمل الحليب كامل الدسم، ومنزوع الدسم، ومنزوع الدسم جزئيا، والخام - يبلغ 4ر62 كيلوجرام في ألمانيا. وقبل عشر سنوات (2012) كان 52 كيلوجرام تقريبا.

ووفقا لمتحدثة باسم الوكالة الاتحادية للزراعة والتغذية في بون، وهي هيئة مقرها وزارة الأغذية والزراعة، كان يبلغ استهلاك الفرد في الجمهورية الاتحادية القديمة (غرب ألمانيا من حليب الأبقار عام 1970 نحو 80 كيلوجراما.

وقالت المتحدثة: "ليس لدينا أي بيانات من جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة (ألمانيا الشرقية)".