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روسيا: تدمير بطارية أوكرانية من مدافع هاوتزر إيطالية الصنع

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 12:32 م | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 12:32 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير قواتها المسلحة لبطارية أوكرانية من مدافع "هاوتزر" إيطالية الصنع.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة "سبوتنيك"، في نبأ عاجل، عبر حسابها على موقع تيليجرام، اليوم الاثنين.

وأفادت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، بإسقاط 15 طائرة من دون طيار أوكرانية والاستيلاء على 9 راجمات صاروخية من نوع "سميرتش".

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، بأنّ أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال كوناشينكوف إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 طائرة من دون طيار أوكرانية في مناطق مستوطنات سيفيرودونيتسك ونوفوتشيرفونوي وفاسيليفكا في لوجانسك وبانتيليمونوفكا وجريجوروفكا وكراسنوجوروفكا ونيفيلسكوي في دونيتسك وبترابولي وبتروفسكوي في جلينسكوي.


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