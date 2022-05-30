وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة تزور كييف اليوم

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزيرة الخارجية الجديدة كاترين كولونا ستتوجه إلى كييف، اليوم الاثنين؛ لتأكيد دعم بلادها العسكري والمالي والإنساني لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن الزيارة تمثل إيماءة لتضامن فرنسا مع الشعب الأوكراني في مواجهة العدوان الروسي.

وسوف يستقبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي الوزيرة الفرنسية كولونا في كييف. كما تلتقي نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، حيث تناقش معه الحصار الروسي على الحبوب الأوكرانية.

وتعتزم كولونا أيضا زيارة ضاحية بوتشا في كييف، حيث عُثر على مئات المدنيين قتلى بعد انسحاب القوات الروسية في أبريل.

وتولت كولونا منصبها منذ أكثر قليلا من أسبوع بعد تعيين الحكومة الجديدة، ولم يزر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كييف بعد، وأعلن أنه سوف يقوم بالزيارة عندما يرى تحقيق فائدة ملموسة في إنهاء الحرب.