وزير خارجية تايوان يعرب عن قلقه من غزو صيني محتمل لبلاده

حذر وزير خارجية تايوان جوزيف وو، إسرائيل من الاعتماد كثيرا على بكين، معربا عن قلقه من غزو صيني محتمل لبلاده.



وقال وو في مقابلة عبر الفيديو أجرتها معه صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرائيلية ونشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، "الصين دولة استبدادية وأنها تجرى معاملات تجارية بفلسفة مختلفة للغاية".



وأشارت الصحيفة إلى أن الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل.



وأضاف " أحيانا يستخدمون التجارة كسلاح وأننا شاهدناهم يستخدمون علاقاتهم التجارية كسلاح مع دول أخرى كثيرة ".



ووفقا لوو، التهديد العسكري الصيني ضد تايوان قد زاد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.



واليوم الاثنين، قبل إجراء المقابلة، قال وو أن نحو 18طائرة نفاثة صينية عبرت فوق المياه الاقتصادية التايوانية في الجبهة الجنوبية.



وأوضح أن الصين في العام الماضي قامت بـ(972) طلعة جوية داخل مناطق تحديد الدفاع الجوي التايوانية، ومؤخرا نشرت الصين قوة هجومية تقودها حاملة طائرات في شرق الجزيرة.



وجاءت المقابلة مع وو بعد مرور أسبوع فقط على تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن بان الصين تلعب بالنار بشأن تايوان وتعهد بالتدخل عسكريا لحماية الجزيرة حال تعرضها لهجوم.



وذكر وو أن مرد قلقه هو استخلاص لصينيين للدرس الخطأ من الغزو الروسي الحالي لأوكرانيا.



وقال "للتصدي لتهديد الصين، تعمل تايوان على عدة جبهات حيث تستعد عسكريا ودبلوماسيا وتحاول إقامة صداقات مع دول كثيرة قدر المستطاع" .



يذكر أن الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وأكدت أنه لا توجد قوة تستطيع منع إعادة توحيدها مع البر الرئيسي.