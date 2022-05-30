رئيس الوزراء المجري يطالب بضمانات بشأن إمدادات النفط لبلاده

ذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الإثنين أنه يسعى للحصول على ضمانات بشأن إمدادات النفط لبلاده، وذلك خلال محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر واردات النفط الروسية.



وقال أوربان خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يجب أن يكون (للمجر) الحق في الحصول على النفط الروسي من مصادر أخرى"، وذلك في حالة تضرر عملية تدفق النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي يمر عبر أوكرانيا.



وأضاف أوربان أن مقترح اعفاء خط أنابيب النفط من حزمة العقوبات السادسة هو "نهج جيد"، ولكنه ألقى باللوم على المفوضية الأوروبية لاقتراح فرض عقوبات على واردات النفط الروسية "على نحو غير متوقع".



وشدد رئيس الوزراء المجري على أنه "لا يوجد اتفاق على الإطلاق" بشأن حظر النفط الروسي من الاتحاد الأوروبي.