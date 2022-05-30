مترو الأنفاق: عودة حركة قطارات الخط الثاني بعد تعطلها بين الأوبرا والدقي

أعلن المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادي، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين، وذلك بعد حدوث عطل فني مفاجئ بأحد القطارات بين محطتي الأوبرا والدقي، اليوم الإثنين.

وأشار عبد الهادي، في بيان صحفي اليوم، إلى الدفع بجميع فرق الطوارئ، وإنزال الركاب بمحطة الدقي ومسير القطار فوارغ لمحطة المنيب لفحصه وإزالة العطل، بالإضافة إلى الدفع بعدد من القطارات الفارغة لسحب الزحام بالمحطات، مؤكدا عودة حركة القطارات بجميع المحطات بالخط الثاني بشكل طبيعي بالاتجاهين.

وذكر المتحدث الرسمي، أن حركة القطارات بالخطين الأول والثاني تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتهما، مناشدا الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن (16048) وكذلك عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب (01221116048)، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، فضلا عن تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو، والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتلقي كل شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.