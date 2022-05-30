اختبار طبي لدونجا في الإسماعيلي

يخضع محمود عبدالعاطي دونجا، لاعب وسط الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي لاختبار طبي «الإثنين»، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فريق المقاولون العرب «الجمعة»، والتي ستجرى بين الفريقين على أرض ملعب استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لمباريات الدوري.

وغاب محمود عبدالعاطي دونجا عن المشاركة مع الإسماعيلي في المباريات الأخيرة بعد تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية، مما أدى إلى قيام الجهاز الطبي للإسماعيلي بقيادة الدكتور مجدي الباز، لوضع برنامج تأهيلي خاص للاعب لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وحرص حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي على عقد جلسة مع محمود عبدالعاطي دونجا، حذره خلالها من التحامل على نفسه في التدريبات بغية العودة سريعًا للمشاركة في المباريات حتى لا تتجدد إصابته.