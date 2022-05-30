الصحة العالمية: 257 إصابة مؤكدة بجدري القرود في 23 دولة حتى الآن

تلقت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين تقارير تؤكد إصابة 257 حالة بجدري القرود في 23 دولة حتى الآن، مؤكدة وجود نحو 120 حالة مشتبه بها في تلك الدول.

وذكرت المنظمة - وفقا لما أعلنته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - أنه يوجد 12 حالة مصابة بجدري القرود في 8 ولايات.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن "5 دول أفريقية ينتشر بها جدري القرود بشكل شائع"، مؤكدة تلقيها تقارير عن 1365 حالة إصابة و69 حالة وفاة بسبب الفيروس، ونوهت إلى أنه تم الإبلاغ عن هذه الأمراض في فترات مختلفة تتراوح من منتصف ديسمبر الماضي إلى أواخر مايو الجاري.

وأوضحت أنه منذ عام 2017، ارتبطت الوفيات القليلة للأشخاص المصابين بجدري القرود في غرب أفريقيا بصغر السن أو بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج، مشيرة إلى أن مستوى مخاطر الصحة العامة العالمية معتدل "مع الأخذ في الاعتبار أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حالات ومجموعات جدري القردة بشكل متزامن في مناطق جغرافية متباينة على نطاق واسع لمنظمة الصحة العالمية، وبدون روابط وبائية معروفة بالبلدان غير الموبوءة في غرب أو وسط إفريقيا".

وأشارت أيضا في تحديثها إلى أنه يمكن أن تصبح مخاطر الصحة العامة عالية إذا استغل هذا الفيروس الفرصة لإثبات نفسه كمرض بشري وانتشر إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مثل الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

جدير بالذكر أن جدري القرود هو مرض فيروسي نادر للغاية يشبه الجدري البشري، لكنه يعتبر سريريا أقل خطورة، ويتطور المرض في النهاية إلى طفح جلدي.. حيث أنه يمكن أن يحدث هذا في جميع أنحاء الجسم، ويستمر المرض عادة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.