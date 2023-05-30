 منذر رياحنة: شخصية «شوقي فتح الله» اتظلمت.. ومشهد السجن الأصعب - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 مايو 2023 2:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

منذر رياحنة: شخصية «شوقي فتح الله» اتظلمت.. ومشهد السجن الأصعب

شيماء رزق
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 1:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 1:36 ص

كشف الفنان الأردني منذر رياحنة، عن أصعب المشاهد التي أداها في مسلسل «جعفر العمدة»، قائلًا: «مشهد السجن كان صعب من كل النواحي، بين طرفين الحنية اللي هي أمي اللي خذلتها وبين أبويا اللى هو خذلني مش أنا»-على حد قوله.
وأكد خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، أن كل المشاهد التي أداها في المسلسل كانت صعبة أيضًا، ويقوم بدراستها بشكل عميق حتى تخرج الشخصية بشكل حقيقي وصادق.


ولفت إلى أن شخصية «شوقي فتح الله» التي قدمها في مسلسل «جعفر العمدة»، مساء الإثنين، ظُلمت لأن بداخله إنسان طيب وجاءت له فرصة قتل خصيمه وهو جعفر العمدة ولكن لم يفعل، وكذلك موقف تدخله لفض الاشتباك بين سيف ابن جعفر العمدة وشقيقه كارم.
ونوه إلى أنه بالرغم من ذلك فإن شخصية شوقي تعرض للظلم، من خلال حرمانه من زيارة عائلته في السجن، وقضاءه سنوات من عمره خلف القضبان، ومع ذلك لم يأخذ الثأر من عائلة جعفر العمدة.
يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يشارك في السباق الرمضاني 2023، والعمل من بطولة كلًا من الفنان محمد رمضان، ومنذر ريحانة، وأحمد فهيم، والفنانة هالي صدقي، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومن إخراج محمد سامي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك