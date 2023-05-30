كشف الفنان الأردني منذر رياحنة، عن أصعب المشاهد التي أداها في مسلسل «جعفر العمدة»، قائلًا: «مشهد السجن كان صعب من كل النواحي، بين طرفين الحنية اللي هي أمي اللي خذلتها وبين أبويا اللى هو خذلني مش أنا»-على حد قوله.

وأكد خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، أن كل المشاهد التي أداها في المسلسل كانت صعبة أيضًا، ويقوم بدراستها بشكل عميق حتى تخرج الشخصية بشكل حقيقي وصادق.



ولفت إلى أن شخصية «شوقي فتح الله» التي قدمها في مسلسل «جعفر العمدة»، مساء الإثنين، ظُلمت لأن بداخله إنسان طيب وجاءت له فرصة قتل خصيمه وهو جعفر العمدة ولكن لم يفعل، وكذلك موقف تدخله لفض الاشتباك بين سيف ابن جعفر العمدة وشقيقه كارم.

ونوه إلى أنه بالرغم من ذلك فإن شخصية شوقي تعرض للظلم، من خلال حرمانه من زيارة عائلته في السجن، وقضاءه سنوات من عمره خلف القضبان، ومع ذلك لم يأخذ الثأر من عائلة جعفر العمدة.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يشارك في السباق الرمضاني 2023، والعمل من بطولة كلًا من الفنان محمد رمضان، ومنذر ريحانة، وأحمد فهيم، والفنانة هالي صدقي، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومن إخراج محمد سامي.



