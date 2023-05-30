منظمة شنغهاي تؤكد أهمية تحسين تبادل التكنولوجيا الزراعية بين الدول الأعضاء لدعم التجارة

أكد تقرير الاندماج الزراعي والمعايير في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون أهمية تحسين تبادل التكنولوجيا الزراعة بين الدول الأعضاء في المنظمة، مشيرا إلى تطور التجارة في مجال الزراعة الذي يغطي أكثر من 30 ألف مشروع زراعي، وأن المنتجات الأساسية هي الأرز والتفاح والعنب.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن منظمة شنغهاي للتعاون حول الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة تحت عنوان "التبادل المشترك والتعلم والتعاون للمنفعة المتبادلة وخفض الفقر والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء في المنظمة".

وأوضح التقرير أن هناك اختلافات كبيرة بين الصين والدول الأعضاء في المنظمة من حيث معايير تجارة المنتجات الزراعية مثل التفاح والقمح مما تطلب إيجاد حل من خلال توفير معلومات حول معايير الدول بإقامة منصة معلومات ذكية لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تضم حاليا معايير لـ345 منتجا زراعيا.

وأفاد التقرير بأن وضع معايير للمنتجات الزراعية الأساسية للدول الأعضاء يهدف إلى الحد من الاختلافات حول جودة الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية عن طريق إقامة نظام موحد من المعايير الفنية، مشيرا إلى تسع معايير صينية وطنية وكذلك معياري "الآيزو" و"جوست" اللذين تستخدمهما الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي.

وأكد التقرير أهمية النموذج العلمي لاندماج التكنولوجيا الزراعية من خلال تحديد الاحتياجات والإنجازات التي تحققت في هذا المجال ورسم صورة لمستقبل التكنولوجيا الزراعية بهدف توفير معلومات لمراكز الأبحاث للتنسيق ووضع ضمانات سياسة والتعاون الدولي وتوفير تدريب للمتخصصين، مشيرا إلى أن منطقة تبادل التكنولوجيا الزراعية في مقاطعة شانسي الصينية وفرت تدريبا لسنوات لكل من كازاخستان وأوزبكستان في مشروع يتبع جامعة نورت وست الصينية لزراعة الغابات.