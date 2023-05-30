وزير الاتصالات يفتتح فعاليات ملتقى توظيف لخريجي برامج معهد تكنولوجيا المعلومات

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات ملتقى التوظيف السنوى الذى ينظمه معهد تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 29 مايو حتى 20 يونيو لخريجى المعهد فى التخصصات الداعمة لصناعة الإلكترونيات فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مصر تصنع الإلكترونيات"؛ حيث تنطلق فعاليات الملتقى فى مقر المعهد بالقرية الذكية تحت شعار "مصر تصنع الإلكترونيات" وذلك بمشاركة 60 شركة محلية وعالمية من قطاعات تكنولوجية مختلفة بإجمالى فرص عمل تصل إلى 1800 فرصة.

ويتيح الملتقى فرص توظيف لخريجى برامج معهد تكنولوجيا المعلومات والتى تم تصميمها بالشراكة مع بعض من شركاء القطاع فى التخصصات المرتبطة بصناعة الإلكترونيات وهى:

Vector –E-mobility - Embedded Security – Testing for Automotive؛ إضافة إلى قاعدة بيانات من كوادر فى تخصصات أخرى داعمة لأعمال التحول الرقمى والمواكبة لاحتياجات سوق العمل مثل: الذكاء الاصطناعى، وأمن المعلومات، ونظم المعلومات الجغرافية، وإنترنت الأشياء، وصناعة الألعاب، والبرمجيات مفتوحة المصدر، والجافا وغيرها من التخصصات ذات الطلب فى سوق العمل على الصعيدين المحلى والعالمى وأسواق العمل الحر.

وخلال الملتقى، أكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف جعل مصر مقصد إقليمى وعالمى للكفاءات فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى تطلع العديد من الشركات العالمية إلى إقامة مراكز تعهيد أو التوسع فى مراكزها بمصر، مؤكدا أن مصر لديها ميزة استراتيجية تتمثل فى الثروة البشرية خاصة وأن 40% من الشعب أقل من 30 عاما إضافة إلى كونها تحظى بقاعدة عريضة من الكوادر فى الوقت الذى تواجه فيه العديد من الدول ندرة فى الموارد البشرية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تتعاون الوزارة مع العديد من الدول لسد الفجوة المهارية التى تعانى منها هذه الدول من خلال توفير الكفاءات المصرية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن بناء القدرات الرقمية وتوسيع قاعدة الكفاءات يعد فى مقدمة أولويات خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره حجر الزاوية فى تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، ولتوفير المهارات التى تتطلبها الشركات مما يسهم فى تنمية صادرات مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على التوسع فى تنفيذ خطط التدريب على عدة مستويات؛ من حيث التوسع فى أعداد المتدربين 56 ضعف خلال 5 أعوام لترتفع من تدريب 4 الاف متدرب فى العام إلى تدريب ربع مليون متدرب خلال العام الجارى، فضلا عن التوسع الجغرافى فى أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم أيضا التوسع فى التخصصات التكنولوجية لمواكبة متطلبات سوق العمل ومنها التركيز على الدورات المرتبطة بالتصميم الإلكترونى والتكنولوجيا المالية؛ وكذلك توسيع قاعدة المتدربين فى مبادرات الوزارة لاستيعاب مختلف الخلفيات الأكاديمية والعملية وليس فقط لخريجى كليات هندسة وعلوم الحاسبات، موضحا أنه يتم توفير برامج لإعداد كوادر فى مختلف القطاعات وهو الأمر الذى يسهم فى توفير فرص عمل متميزة لهم وتمكين الشباب من استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير أدائهم المهنى؛ مشيرا إلى أنه يتم أيضا التوسع فى منافذ تقديم التدريب حيث يتم إتاحة منصة رقمية لتوفير فرص تدريبية لأعداد أكبر، كذلك التوسع فى الشرائح الاجتماعية لتشمل حديثى التخرج وأيضا الخريجين منذ سنوات ويرغبون فى الالتحاق بسوق العمل.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أهمية أن يقترن التدريب بخلق فرص عمل للتأكد من أن الاستثمار فى التدريب قد أتى ثماره؛ حيث تحرص الوزارة على إقامة محافل يتم من خلالها دعوة الشركات العاملة فى القطاع لعقد لقاءات مع خريجى مبادرات التدريب التى تطلقها الوزارة؛ مشيرا إلى أن الهدف من الملتقى عقد لقاءات بين الخريجين الجدد والشركات الموظفة لاختيار من يرغبوا فى تعيينهم بالشركات، وكذلك عقد لقاءات مع الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتأكد من توافر المهارات التى تتطلبها لتنمية أعمالها والتوسع فى السوق المصرى.

وقام الدكتور عمرو طلعت بجولة داخل الملتقى؛ حرص خلالها على عقد حوارات مع الشباب من خريجى معهد تكنولوجيا المعلومات، وكذلك اطلع على منتجات وحلول تكنولوجية ابتكرها خريجى المعهد.

واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى ممثلى الشركات المشاركة فى الملتقى للتعرف على انطباعاتهم حول الشباب المتقدم للوظائف من خريجى معهد تكنولوجيا المعلومات؛ حيث أشادت الشركات بما شهدته من كفاءات ومهارات لدى الشباب.

ومن جانبها؛ أشارت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إلى أن الملتقى هو أحد اًليات التواصل مع شركاء القطاع فى التخصصات المختلفة والتى تعكس نبضاً متجدداً لاحتياجات السوق يستفيد بها المعهد لتنعكس على تصميم وتخطيط وتنفيذ البرامج التدريبة وأيضا للمساهمة كماً وكيفاً للوفاء لتلك الاحتياجات المتسارعة الطلب على المدى القريب والمتوسط.

وتأتى فرص التوظيف التى تتيحها الشركات المشاركة بالملتقى جزءاً من أعمال التواصل الفعال مع شركاء القطاع على مدار العام للاستفادة من قواعد بيانات خريجى برامج معهد تكنولوجيا المعلومات الاحترافية والمكثفة، حيث تصل قاعدة بيانات شركاء الصناعة إلى ما يقرب من 400 شركة يتواصلون مع المعهد دائماً للاستفادة من قاعدة بيانات خريجيه طوال العام.

وتتضمن فعاليات الملتقى عقد عدد من ورش العمل يقدمها خبراء من شركات محلية وعالمية، بالإضافة إلى جلسات لتوعية الخريجين بفكرة التوظيف وفرص العمل المتاحة، وأيضًا جلسات للتوعية والتعريف بمميزات العمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات اللقاءات المباشرة مع الشركات خلال الفترة من 4 حتى 20 يونيو 2023 داخل أفرع معهد تكنولوجيا المعلومات بكل من القرية الذكية، والإسكندرية، وأسيوط، والمنصورة، والمنوفية، والاسماعيلية لتستمر بعدها اللقاءات عن بُعد.