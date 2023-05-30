استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، ليسجل سعر الكيلو 62 جنيها عند باب المزرعة، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، فإن سعر التجزئة لكيلو الدواجن يتراوح بين 68 و70 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 140 و155 جنيها، ويسجل سعر الأوراك ما بين 69 و71 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الأسعار قد تختلف من منطقة لأخرى، بحسب اختلاف آليات العرض والطلب، وتكلفة النقل والشحن.

وأضاف أن سعر الذرة يتراوح بين 13.5 و13.8 ألف جنيه للطن، بينما يصل سعر الصويا إلى 35 ألف جنيه للطن، ويسجل سعر العلف (منتج نهائي) 23.8 ألف جنيه.

وأشار إلى ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر 3 جنيهات، ليسجل سعر الطبق 90 جنيها عند باب المزرعة، مقابل 87 جنيها خلال تعاملات أمس، ويتراوح سعر الطبق إلى المستهلك بين 105 و110 جنيهات.

ولفت إلى أن أسعار التجزئة تختلف من مكان إلى آخر باختلاف آليات العرض والطلب، وتكلفة الشحن والنقل.

وأوضح أنه رغم ارتفاع سعر طبق البيض خلال تعاملات اليوم، إلا أنه يباع أقل من تكلفته إنتاجه بنسبة كبيرة، مرجعا ذلك إلى تراجع الطلب على الشراء بشكل ملحوظ منذ فترة كبيرة بسبب ضعف القدرة الشرائية.