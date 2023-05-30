أوكرانيا وأنجولا تبحثان العلاقات الثنائية

التقى وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اليوم الإثنين بنظيره الأنجولي، تيتي أنطونيو، خلال إقامته في العاصمة النيجيرية أبوجا حيث بحثا العلاقات الثنائية.

وقال كوليبا في تغريدة على تويتر -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية، إن " أثناء وجودي في أبوجا، التقيت بنظيري الأنجولي أمب تيتي أنطونيو .. ناقشنا تعزيز التعاون الثنائي بما في ذلك في مجالات التجارة والأمن الغذائي .. ودعوت أنجولا للانضمام إلى صيغة السلام التي وضعها الرئيس زيلينسكي لاستعادة السلام في أوكرانيا وضمان الأمن العالمي".

ويزور وزير الخارجية الأوكراني عددا من الدول الأفريقية للترويج لصيغة السلام التي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفتح آفاق جديدة للبلاد.