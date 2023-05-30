وزير الاقتصاد اللبناني: خطف المواطن السعودي له غايات مشبوهة ضد لبنان والمملكة

أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، اليوم الثلاثاء، أن خطف المواطن السعودي من على الأراضي اللبنانية أمر خطير ومستنكر ومرفوض رفضا قاطعا، وله غايات مشبوهة ضد لبنان والمملكة



وقال سلام، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم، "نناشد الأجهزة الأمنية كافة تكثيف الجهود والتحرك على كل المستويات لمعرفة مصير المواطن المخطوف وإعادته سالما وسحق الفاعلين".



وأضاف أن "هذا الفعل الجرمي ضرب للأمن القومي ولسمعة لبنان وللاقتصاد الوطني، ولرد الاعتبار يجب بت الموضوع بسرعة قصوى واعتماد أقسى العقوبات بحق المرتكبين ليكونوا عبرة لمن لم يعتبر".



وتابع: "لا يكفي أن نكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين بالشكل الطبيعي للملاحقة، يجب حسم هذه المسألة بحزم وشدة لترسيخ جدية الدولة بالحفاظ على أمن الرعايا الأجانب وتحديدا اخواننا العرب".



وأعلنت السفارة السعودية في لبنان، في بيان على حسابها على "تويتر"، مساء أمس الإثنين، عن "تلقيها بلاغا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023".