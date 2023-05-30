 البرهان: الجيش السوداني سيضطر لاستخدام قوته المميتة إذا لم تستجب قوات الدعم السريع لصوت العقل - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 مايو 2023 11:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

البرهان: الجيش السوداني سيضطر لاستخدام قوته المميتة إذا لم تستجب قوات الدعم السريع لصوت العقل

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 10:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 10:46 م

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة السودانية تخوض معركة نيابة عن الشعب السوداني، موضحا أن قواته لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصاع العدو أو يستجيب لصوت العقل.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن ذلك جاء خلال تفقد البرهان اليوم القوات السودانية ببعض المواقع.

وأوضح أن جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء المناطق السودانية.

وأضاف أن تمديد الهدنة تمت الموافقة عليه من تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات قوات الدعم السريع، مشيرا إلى الجرائم التي تمت بحق ممتلكات المواطنين وانتهاك حرماتهم وتعذبيهم وقتلهم دون وازع أو ضمير.

ودعا "البرهان"، إلى عدم الالتفات إلى ما يبثه إعلام قوات الدعم السريع، ساخرا من ادعاءاتهم بأن حربهم هذه ضد ما سمى "الكيزان" متسائلا: "أين الكيزان بين هؤلاء الجنود؟" على حد وصفه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك