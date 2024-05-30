جنرال إسرائيلي متقاعد: جيشنا مهترئ ولا يمكنه هزيمة حماس

قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الخميس، إن جيشهم ينشر الأوهام ولا يقول الحقيقة بشأن الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش "مهترئ وغير قادر على القضاء على حماس".

وأضاف الجنرال المتقاعد إسحاق بريك لإذاعة "إف إم 103" المحلية: "الجيش الإسرائيلي ينشر الأوهام، ويذر الرماد في عيون الجمهور، ولا يقول الحقيقة. كما أنه لا يمكننا أن نسقط حماس"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتابع: "اليوم، وبما أننا جيش صغير غير قادر على القضاء على حماس، فمن المؤكد أننا سنواجه مشكلة إذا بدأنا حرباً شاملة. يجب أن تكون هناك مهلة ووقف للأعمال العدائية"، في إشارة الى قبول اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 6 مرات شرح في 4 منها أسباب وجوب عدم السماح بدخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح.

وأضاف: "دخول رفح لم ينفعنا ولا فائدة منه، بل على العكس من ذلك، كان خطأً مأساوياً. لقد أبعدنا عن العالم، وأبعدنا عن السلام مع مصر، وقد يؤدي إلى فقدان قدرتنا على إعادة المختطفين إلى الأبد"، في إشارة الى الأسرى الإسرائيليين في غزة.

من جانب آخر، كتب بريك، في مقال بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن "هناك حقيقة واحدة واضحة ومؤكدة، وأنا أوقع عليها وأنا أعلم الحقائق: لا يمكن للجيش الإسرائيلي هزيمة حماس في هذه الحرب، ولا حزب الله بالتأكيد".

وقال الجنرال السابق: "أعتقد ذلك ليس لأننا لا نريد النصر، ولكن لأننا ببساطة لا نستطيع القيام بذلك. جيشنا صغير ومهترئ وليس لديه فائض من القوات. في هذا الوضع، وكل يوم تستمر فيه الحرب، يزداد وضعنا سوءا"، مشيرا إلى أن "انهيار الدولة ليس سوى مسألة وقت، لأننا عرضة لفقدانها عندما تندلع حرب إقليمية شاملة".

واعتبر بريك أن "الحل الوحيد المتبقي في الوضع الذي وصلنا إليه بسبب الإهمال الإجرامي لقادة الدولة والجيش هو أن تعلن إسرائيل وقف الأعمال العدائية، وإعادة تأهيل الجيش واقتصادنا وعلاقاتنا الدولية وصمود المجتمع على الفور، والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا المسجونين في الظلام في أنفاق حماس"، محذرا من انه "إذا لم يحدث هذا، فلن يكون لدينا أمل في البقاء على قيد الحياة".