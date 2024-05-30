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أكد خالد بيبو مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي أن ما فعله بيرسي تاو لاعب الفريق خلال مباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لم يكن مقبولا.

صرح بيبو عبر قناة صدى البلد مساء الأربعاء "موضوع بيرسي تاو سهل جدا، لقد كان في الملعب وتم استبداله، وكان يتحدث مع الجهاز الفني".

وأضاف "اللاعب لم يتحدث معي فأنا لست مسئولا فنيا عن التبديلات، ولم يوجه لي كلاما".

وأشار مدير الكرة بالأهلي "لقد أخطأ مثلما يخطئ أي لاعب، والموضوع نتعامل معه، أنا رد الفعل".

وأتم خالد بيبو تصريحاته في هذا الصدد "أتعامل مع الموقف على قدر حجمه، ولا أعلن عن طريقة تعاملي مع اللاعبين".