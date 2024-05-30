صحة غزة: استشهاد 53 فلسطينيا وإصابة 357 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ237 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 53 شهيدًا و357 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفًا و224 شهيدًا و81 ألفًا و777 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية بأن 12 مواطنا استشهدوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح، منذ فجر اليوم الخميس.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال قصف مجموعة من المواطنين حاولوا انتشال شهيد من وسط رفح، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين بجروح، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استشهد مواطنا وأصيب 6 آخرون بجروح إثر استهداف طائرات الاحتلال لمنزل.

وفي منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء استهداف قوات الاحتلال شقة سكنية لعائلة زملط.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.