ارتفاع عدد المصابين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها إلى 6

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أصيب، اليوم الخميس، ستة شبان فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

وذكرت مصادر طبية أن ستة شبان أصيبوا برصاص الاحتلال الحي، ووصفت جروح بعضهم بـ«المتوسطة».

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة ومخيمها من عدة محاور، مشيرا إلى أن ستة شبان أصيبوا برصاص الاحتلال نقلوا على إثرها إلى أحد المستشفيات في المدينة.

ولفت إلى أن طيران استطلاع الاحتلال حلق بكثافة وعلى علو منخفض تزامنا مع الاقتحام.

وأكد أن جرافات الاحتلال شرعت بتدمير ممتلكات المواطنين في جنين ومخيمها، خاصة للمركبات، وفي البنية التحتية، ونشر قناصة على أسطح العمارات التجارية وداخل المنازل.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط مستشفى ابن سينا والمستشفى الحكومي ومستشفى الأمل وسط تحليق مكثف لطائرات الرصد والاستكشاف المسيرة للاحتلال، فيما أعلن جنود الاحتلال منع التجول عبر مكبرات الصوت في محيط مخيم جنين.