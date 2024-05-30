قدم مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بقسم الإذاعة والتلفزيون الشعبة الإنجليزية، مشروع تخرجهم فيلم وثائقي بعنوان "من القاهرة هنا فلسطين"؛ دعمًا للأشقاء في فلسطين والذين يتعرضون لـ حرب إبادة جماعية أدانتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل.

الفريق المكون من 16 طالبًا تولوا مهام الكتابة والتصوير والمونتاج والإخراج، وحاولوا تسليط الضوء على جهود نمط من أنماط الهوية الفلسطينية المتجسدة في البُعد الثقافي والتراثي.

في الفيلم الوثائقي؛ حاول طلاب الإعلان تسليط الضوء على فلسطينيين تركوا أرضهم عنوة؛ لكنهم ظلوا متمسكين بالتراث والثقافة والهوية وسعوا لـ نشرها في محيطهم الجديد.

وسلّط الفيلم الضوء على الفن والثقافة "في المأكل والغناء والرقص الشعبي"؛ وكيف تم ترسيخ هذه الفنون في مقاومة الاحتلال.

كما سعى الفيلم لـ نفي السرديات الإسرائيلية التي تسطو على التراث والتاريخ الفلسطيني، وأوضح الطلاب بعملهم أن المقاومة تسري في دماء الشعب الفلسطيني المتمسك بحضارته وتراثه؛ ويعتبرها أحد أنماط الدفاع عن الهوية.



قال الفريق المسؤول عن العمل في كلية الإعلام، إن أحد أهدافهم هو تسليط الضوء على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، خاصة وأن مصر تظل الملاذ الآمن للفلسطينيين وتحترم هويتهم.

وضرب الطلاب مثال بـ رسالتهم من الفيلم، مستشهدين بجملة على لسان إحدى الشخصيات في الفيلم والتي قالت: "كل شعب فلسطين مقاوم" واتخذ الطلاب تصريحها منهجًا يُبنى عليه الفيلم؛ ويبرز المقاومة عن طريق القوة الناعمة.

ورصد الفيلم من خلال التحدث مع بعض الشخصيات الفلسطينية؛ سرعة الاندماج مع المجتمع المصري، وتأثرهم بـ مصر في ترسيخ الفن للمقاومة.

وأجرى الطلاب تسجيلًا مع مجموعة مع 4 من الشخصيات الفلسطينية؛ منهم من وُلد في مصر بعدما تهجرت أسرته عنوة، ورصدوا كذلك اختلاف أنماط المقاومة بالغناء تارة والطبخ تارة أخرى؛ وإقامة الورش الثقافية والمشغولات اليدوية في بعض الأحيان.



الفيلم من إخراج: "صفا حماد - مريم أمية"، وتصوير: "منة عمرو - ريم خالد -هنا عرفة - مرام مهدي"، من إنتاج: "نوران جاد - مارينا سوريال"، ومونتاج: "كريم أحمد - ميار عيد"، وجرافيك: "شيري عماد"، وسيناريو وحوار: "روان رضا - علي الأكوح - ساندرا وجيه - حنين محمد - ياسمين أشرف".

والمشروع تخت إشراف لبنى إيهاب، معيد بقسم الإذاعة والتلفزيون، وإشراف فني المخرجة نجلاء عبدالقادر، وإشراف عام لـ أ.د نرمين الأزرق منسق عام الشعبة الإنجليزية، ود. ريهام صلاح ، د. دينا مجدي مدرسين بقسم الإذاعة والتلفزيون". تحت رعاية أ.د ثرية البدوي عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.