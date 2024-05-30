الكرملين: يجب على أوكرانيا عدم استخدام أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية

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حذر الكرملين من جديد حلفاء أوكرانيا من مغبة السماح لكييف بشن هجمات على الأراضي الروسية باستخدام أسلحة غربية، حيث توعد المتحدث باسم الكرملين بحدوث "عواقب" إذا وقعت مثل هذه الهجمات.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الخميس إن "ذلك سيكون في نهاية الأمر ضارا للغاية بمصالح تلك الدول التي اختارت طريق تصعيد التوترات".

وباتت مسألة ما إذا كان سيُسمح لكييف باستخدام أسلحة غربية لشن هجمات على أهداف عسكرية في روسيا، تلوح في الأفق بشكل أكبر مع اشتداد القتال على طول قطاعات معينة من الحدود الأوكرانية الروسية.

وتسعى كييف جاهدة بشكل خاص لإيقاف هجوم روسي في منطقة خاركيف الواقعة شمال شرقي أوكرانيا.

ويجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي البالغ عددها 32 دولة في براغ اليوم الخميس لمناقشة هذه المسألة من بين مسائل أخرى.

وتستهدف الأسلحة الغربية حتى الآن بشكل أساسي المواقع الروسية في المناطق الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية.

وحذر الدبلوماسي الروسي كونستانتين جافريلوف، في فيينا، الغرب من مغبة تجاوز "الخطوط الحمراء"، قائلا إن موسكو لها الحق في استخدام أسلحة نووية ردا على العدوان - حتى في حالة تعرضها لهجوم بأسلحة تقليدية.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الروسي في كلمة ألقاها في فعالية نظمتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.