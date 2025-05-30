السكرتير العام المساعد يتابع أعمال النظافة والإشغالات والمركز التكنولوجي بشبين الكوم

أجرى خالد النمر، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمدينة شبين الكوم وأحياء شرق وغرب، لمتابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي ومراجعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة للملفات الحيوية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

ورافق “النمر” خلال الجولة كل من وليد سالم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وياسر سالم، رئيس حي شرق، وسيد شعبان، رئيس حي غرب، حيث تم تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لمتابعة معدلات الإنجاز في ملف التصالح، وتقديم التسهيلات للمواطنين.

كما شملت الجولة متابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات في الأحياء، والتأكيد على استمرار تكثيف حملات المتابعة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ المنوفية، في بيان له، أن العمل الميداني هو السبيل الحقيقي للتعرف على المشكلات على أرض الواقع والتعامل معها بفعالية، مشددًا على استمرار التقييم والمتابعة لجميع عناصر الجهاز الإداري، وعدم السماح بأي تقصير في أداء المهام الوظيفية لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.