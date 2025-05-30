القبض على شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين في القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل ومالك مكتبة لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي استخراج المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية بالقليوبية.

يأتي ذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في ذلك النشاط الإجرامي، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (عاطل، ومالك مكتبة "لأحدهما معلومات جنائية"- مُقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي الحصول على المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهما الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما(هاتفى محمول وجهاز لاب توب "بفحصهم فنيا تبين احتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي" – الأجهزة المستخدمة فى مزاولة نشاطهما الإجرامي) ، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه بإستخدام الأجهزة المضبوطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وإحالتهما للنيابة المختصة للتحقيق معهما.