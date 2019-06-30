تموين الإسكندرية: واردات القمح بلغت 124 ألف طن

قالت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية إن اجمالي ما تم توريده من محصول القمح حتى اليوم بلغ 124309 أطنان و241 كيلوجراما ، جرى نقلها إلى الصوامع وأماكن التخزين بالمحافظة.

ورفضت "الصوامع" و"البناكر" - أماكن تخزين - استلام 1024 طنا و760 كيلو جراما من المزارعين بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة والتغييرات المناخية.

يذكر أن توريد الأقماح المحلية لموسم 2019 يبدأ في 15 أبريل من كل عام ، حيث قدرت المساحات المزروعة من القمح بمحافظة الأسكندرية هذا العام بـ 69257 فدانا بمناطق العامرية و برج العرب و خورشيد و المعمورة .

ويأتي ذلك تزامنا مع إجراءات التوريد من خلال لجان الاستلام المكونة من مندوب من التموين و مندوب من الزراعة و مندوب من هيئة الصادرات و الواردات و مندوب من الشركة المسوق و مندوب من جمعية القبانية.

من جانبها كشفت المديرية عن الصوامع وأماكن التخزين ببرج العرب ، وكينج مريوط، والعامرية ، والصبحية ، بالإضافة إلى بنكرين بمجمع السلام بالكيلو 21 وهناجر الأرض الزراعية والشون التي تتمثل في شونة القطن .