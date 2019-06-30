جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب ثعابين سامة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الديب عبدالحي محاولة تهريب ،عدد من الثعابين السامة والحرباء، بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالإنقراض "سايتس".

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم الأحد- إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من بانكوك، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 9 أكياس من القماش بداخلها 96 ثعبانا ساما وحرباء، مشيرا إلى أنه بالعرض على طبيب الحجر البيطري ومندوب إدارة الحياة البرية، حيث أفادا بأن المضبوطات هي مجموعة من الثعابين السامة والحرباء المحظور تداولها طبقا لاتفاقية سايتس الدولية.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات .