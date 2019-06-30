السيسي: ثورة 30 يونيو من أعظم أيام تاريخنا الحديث

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتفل اليوم بالعيد السادس لثورتها المجيدة في 30 يونيو، معقبًا: «تلك الأيام لا تزال حية في ذاكرة هذا الجيل الذي انتفض مدافعًا عن أعز قيمه وهي وطنيته وهويته المصرية الأصيلة».

وأضاف -خلال كلمته التي ألقيت اليوم، بمناسبة ذكرى 30 يونيو- أنه «على الرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بتلك الأيام، لكنها كانت من أعظم أيام تاريخنا الحديث، ففي ظلام اليأس يولد الأمل، ومن قلب المحن تخرج العزيمة والإرادة».

وتابع: «إن ثورة 30 يونيو، لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم، إن ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأي محاولة لمحو هويتهم الوطنية هي حقائق لا تتغير بفعل الزمن، فهذا الشعب أصيل ووفي وارباطه بوطنه يعلو فوق أي انتماء أو جماعات».