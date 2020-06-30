الكويت تنفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول طلبها نقل سفير الإمارات

نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية "نفيا قاطعا" ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول طلب دولة الكويت نقل سفير الإمارات صقر الريسي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عن المصدر القول إن السفير صقر الريسي يتمتع بنشاط دبلوماسي متميز وعلاقات اجتماعية مرموقة وحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات ،معربا عن تمنياته للسفير الريسي بالتوفيق في القادم من مسؤولياته.

ودعا المصدر إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر هذه الأخبار لما تمثله من إساءات ومجافاة للحقيقة.