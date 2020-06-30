مقتل 20 داعشيا في عملية لقوات عراقية والتحالف الدولي بالموصل

أعلنت قيادة عمليات نينوى مساء اليوم الثلاثاء مقتل 20 من عناصر داعش إثر عملية عسكرية نفذتها قوات عراقية بالتعاون مع التحالف الدولي جنوب شرق الموصل /400كم شمال بغداد/.

وقال اللواء نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى في تصريح صحفي إن " العملية العسكرية التي انطلقت ظهر اليوم كانت باسناد التحالف الدولي،حيث شنت القوات العسكرية العملية من محورين للقضاء على فلول داعش في جبل مخمور/90 كم جنوب شرقي الموصل/"، موضحا أن "العملية ستستمر لحين القضاء على خلايا واوكار داعش الإرهابية بالكامل في عموم جبل مخمور الذي تتمركز فيه العصابات الإرهابية".

وأضاف الزوبعي أنه "تم قتل 20 من عناصر داعش وتدمير عشرة أوكار وسبعة مخازن للأسلحة والاعتدة في جبل مخمور".

ومازالت محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا.