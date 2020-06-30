سول: السلطات الصحية لا تنظر في رفع المستوى لنظام التباعد الاجتماعي

أوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها تحافظ على المستوى الأول لنظام التباعد الاجتماعي قائلة إنه يمكن للنظام الطبي السيطرة على عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات الصحية الكورية قد أعلنت قبل يومين عن خطتها لتقسيم نظام التباعد الاجتماعي إلى 3 مستويات استنادا إلى شدة تفشي فيروس كورونا.

وقات وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إنه بموجب هذه الخطة، يكون المستوى الحالي الذي كان يعرف سابقا باسم "التباعد في الحياة اليومية"، هو المستوى الأول (أقل من 50 حالة في عدد حالات الإصابة المحلية).

وأفادت بأنها قد تفرض قيودا قانونية على تجمعات صغيرة الحجم إذا ازداد عدد حالات الإصابة المرتبطة بها.

وقال مسؤول في السلطات في موجز صحفي عقده اليوم، إن الوضع الحالي هو المستوى الأول لنظام التباعد الاجتماعي، مضيفا أنها ستنظر في رفعه إلى المستوى الثاني عند حدوث زيادة حادة في عدد حالات الإصابة أو الاتجاه التصاعدي فيه.

وذكر أن العدد اليومي لحالات الإصابة يتراوح بين 50 و70 في الوقت الحالي، غير أن عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج يشكل جزءا كبيرا، ويشهد عدد حالات الإصابة المحلية تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض في حوالي 30 حالة.

وأضاف أن الوضع الحالي يتطلب الحفاظ على المستوى الأول والالتزام بقواعد الحجر الصحي.

إلا أن السلطات الصحية تدعو المواطنين والأجانب في البلاد إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي في التجمعات الصغيرة الحجم في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بها في كنائس وغيرها في الآونة الأخيرة.