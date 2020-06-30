«الكرملين» ينفي وجود اتصالات بين روسيا وأمريكا بشأن «مؤامرة طالبان»

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه لم تكن هناك أي اتصالات بين السلطات الأمريكية و(الكرملين) بشأن مؤامرة طالبان المزعومة مع روسيا.

وأجاب بيسكوف، خلال لقائه الصحفيين عن سؤال حول ما إذا كان هناك اتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن الرسائل المتعلقة بالتواطؤ المزعوم بين طالبان وروسيا، بالنفي "لا".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت، نقلا عن مسؤولي استخبارات أمريكيين، مقالا يذكر أن المخابرات الروسية عرضت مكآفات للمتشددين المرتبطين بـ"طالبان" من أجل الهجوم على الجنود الأمريكيين الموجودين في أفغانستان، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تم إبلاغه بذلك، ولم يتم تقديم أي دليل.

وطالبت السفارة الروسية في الولايات المتحدة السلطات المحلية بالرد المناسب على التهديدات التي تواجه الدبلوماسيين بسبب الأنباء المتعلقة بروسيا وأفغانستان، ووصفت الخارجية الروسية هذه التقارير بالمزيفة.

وفي وقت سابق، وصف بيسكوف -في تعليق على ما نشرته "نيويورك تايمز"- تلك المزاعم بالكاذبة، وحول ما إذا كان ترامب قد ناقش مع بوتين هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى، أجاب بيسكوف بالنفي.