وكيل النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري ومؤسسات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها ثورة عظيمة أطاحت بحكم جماعة لا تمتلك أي قضية، أو فكر برنامج، أو مشروع سوى القتل والإرهاب.

وقال وهدان - في بيان اليوم الثلاثاء- إن ثورة 30 يونيو حدث التفت فيه جموع الشعب حول القوات المسلحة لإخراج مصر من بؤرة مظلمة إلى دولة مدنية حديثة، بقيادة الرئيس السيسي، الذي عرض حياته للخطر من أجل ثورة الشعب على حكم الجماعة.

وأضاف أن الشعب المصري لا يمكن أن ينسى فرح أعضاء الجماعة بأخبار كاذبة باعتداء أسطول دولة أجنبية على مصر، كما يحدث الآن من شماتة أعضاء الجماعة في تعثر مفاوضات سد النهضة والفرح في الشعب المصري بأخبار كاذبة وشائعات مضللة بموت المصريين عطشاً، مضيفًا: "كيف لجماعة تحمل كل هذا الحقد والكره على هذا الشعب أن تحكمه؟".

وأشار وهدان إلى أن مصر تشهد الآن حركة بناء ضخمة في الأصعدة كافة وعمل بنية تحتية تكفي لمصر لعشرات السنين واهتمام بالصحة والتعليم ومناحي الحياة كافة، مؤكدًا أن بناء دولة مدنية حديث يسير على قدم وساق ويحتاج إلى تضافر جهود الشعب المصري وإعادة تكاتفه مع قيادته السياسية، خصوصًا في ظل المخاطر والمؤامرات التي تمر بها مصر.

وقدم وكيل النواب تحية واجبة لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن، متمنيًا أن يتقبلهم الله في الشهداء، وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان.