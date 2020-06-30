قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة منذ فترة حريصة على زيادة اللحوم الحمراء، ومنتجات البروتين الحيواني خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تعظيم الاستفادة من كل مزرعة مقام عليها إنتاج حيوانى.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض مصر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك مشروعات تشرف عليها وزارة الزراعة مثل مشروع إحياء البتلو، وتم تمويل المزارعين لشراء رؤس البتلو مع منع ذبح البتلو الأقل من 400 كيلو بينما وزن البتلو يتراوح من 80 إلى 100 كيلو جرام.

وتابع: "تمويل المزارعين لشراء رؤس البتلو لتشجيع المزارعين والمربيين على شراء البلتو واقتنائه وتمويلهم على شراء التغذية اللازمة لرؤس البتلو"، مشيرًا إلى أنه وصل حالة التمويل لشراء البتلو إلى مليار جنيه تقريبًا.

وأوضح أن هناك مشروع استكمال الطاقات الفارغة بحيث يتم الذهاب إلى المزارع التى بها أماكن خالية وغير مستغلة الاستغلال الأمثل لإمدادهم بالتمويل اللازم لشراء رؤس الماشية المحسنة ذو الرأسين وعالية الإنتاج لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على استقرار السوق خلال الفترة المقبلة لشراء الاضاحي من خلال زيادة المعروض بشكل كبير واستقرار السوق لطمأنة المواطن كي يتم انخفاض فى الأسعار مثل العام الماضي والذي وصل الانخفاض بنسبة 10% من سعر الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

