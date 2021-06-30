بينيتيز يدخل تاريخ مقاطعة ميرسيسايد بعد توليه تدريب إيفرتون

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بات رافائيل بينيتيز، المدير الفني الجديد لإيفرتون، ثان مدرب عبر تاريخ يتولى فريقي الميرسيسايد (ليفربول وإيفرتون).

وأعلن إيفرتون اليوم الأربعاء، عن تولي بينيتيز لتدريب الفريق خلفا لكارلو أنشيلوتي الذي رحل لتدريب ريال مدريد.

ووفقا لشبكة أوبتا العالمية للإحصائيات فإن رافائيل بينيتيز سيكون ثاني مدرب على الإطلاق يتولى مسؤولية كل من إيفرتون وليفربول في تاريخ الناديين، بعد ويليام إدوارد باركلي الذي كان أول مدرب لإيفرتون في عام 1888 ولفريق ليفربول عام 1892.

ومضى رافا بينيتيز مع إيفرتون عقدا لمدة 3 سنوات أي حتى عام 2024.

يذكر أن رافا بينيتيز تولى ليفربول في الفترة من 2004 وحتى 2010 ونجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2005.