 بينيتيز يدخل تاريخ مقاطعة ميرسيسايد بعد توليه تدريب إيفرتون - بوابة الشروق
الأربعاء 30 يونيو 2021 11:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟
النتـائـج تصويت

بينيتيز يدخل تاريخ مقاطعة ميرسيسايد بعد توليه تدريب إيفرتون

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 10:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 10:51 م

بات رافائيل بينيتيز، المدير الفني الجديد لإيفرتون، ثان مدرب عبر تاريخ يتولى فريقي الميرسيسايد (ليفربول وإيفرتون).

وأعلن إيفرتون اليوم الأربعاء، عن تولي بينيتيز لتدريب الفريق خلفا لكارلو أنشيلوتي الذي رحل لتدريب ريال مدريد.

ووفقا لشبكة أوبتا العالمية للإحصائيات فإن رافائيل بينيتيز سيكون ثاني مدرب على الإطلاق يتولى مسؤولية كل من إيفرتون وليفربول في تاريخ الناديين، بعد ويليام إدوارد باركلي الذي كان أول مدرب لإيفرتون في عام 1888 ولفريق ليفربول عام 1892.

ومضى رافا بينيتيز مع إيفرتون عقدا لمدة 3 سنوات أي حتى عام 2024.

يذكر أن رافا بينيتيز تولى ليفربول في الفترة من 2004 وحتى 2010 ونجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2005.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك